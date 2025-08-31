بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها حديثة للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ووفقًا للمنشورات، نُسبت الصورة إلى الأسد من داخل روسيا، حيث يُقال إنه لجأ إليها في ديسمبر 2024 عقب سقوط حكومته ونظامه.

وحصدت الصورة أكثر من مليون مشاهدة عبر منصة "إكس" وحدها، وسط موجة واسعة من التفاعلات والتعليقات.

وكشف فحص شبكة CNN أن الصورة غير حقيقية وجرى توليدها عن طريق الذكاء الاصطناعي.

أما منصة "فتبينوا" المتخصصة في التحقق من الأخبار الزائفة، قالت إن الصورة أُنشئت باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "Grok" التابع لإيلون ماسك والمرتبط بموقع “إكس”.