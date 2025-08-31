ترامب ينشر صورًا بالذكاء الاصطناعي .. في زي قوات الشرطة | شاهد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورًا له تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك في محاولة لتأكيد مفهوم القوة ومواجهة المخربين.

وظهر ترامب في هذه الصور مرتديًا أزياء قوات الشرطة.

يأتي ذلك فيما قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تشكل تجاوزًا لصلاحياته الطارئة بصفته رئيسًا.

وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية إن ما يسمى بـ "الرسوم الجمركية التبادلية" – المفروضة على كل دولة تتعامل معها الولايات المتحدة تقريبًا – يتم فرضها بشكل غير قانوني.

ويؤيد هذا القرار حكمًا أصدرته محكمة التجارة الدولية في مايو الماضي، والتي رفضت أيضًا حجة ترامب بأن التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها كانت مسموحة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.

وتنبع العديد من التعريفات الجمركية المتأثرة بالحكم من إعلان صدر في أبريل، بفرض معدل ثابت بنسبة 10% على الواردات من جميع البلدان، والذي قال ترامب إنه سيعادل العلاقات التجارية "غير العادلة" مع الولايات المتحدة.

وفي قرارها، الذي صدر بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أدنى درجة يفيد بأن ترامب لا يملك السلطة لفرض رسوم جمركية عالمية.