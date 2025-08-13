قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها
6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

 مرض الزهايمر من أكثر أمراض الدماغ انتشارًا بين كبار السن، وتزداد أهميته مع التقدّم في العمر وارتفاع معدلات الشيخوخة عالميًا، وفي دراسة علمية حديثة نُشرت بمجلة Nature في أغسطس 2025، سلّط الباحثون الضوء على دور معدن الليثيوم (وهو معدن متوافر طبيعيًا في الماء والتربة وفي أجسامنا) في الوقاية من هذا المرض العصبي وربما المساهمة في علاجه، ونوضح ذلك خلال السطور التالية.

دراسة تكشف العلاقة بين نقص الليثيوم والزهايمر

أجرى فريق بحثي من جامعة هارفارد بالتعاون مع معهد العلوم الأساسية في كوريا الجنوبية دراسة موسعة، توصّلوا من خلالها إلى أن انخفاض مستويات الليثيوم في الدماغ قد يشكّل إحدى العلامات المبكرة للإصابة الزهايمر.

كما أوضحت النتائج أن تعويض هذا النقص قد يساهم في إبطاء أو حتى إيقاف تدهور الذاكرة.

الليثيوم ودوره الحيوي في صحة الدماغ

و تعدوفقًا لتقرير نشره موقع healthsite، فإن الليثيوم ليس مجرد دواء لعلاج الاضطرابات النفسية، بل هو عنصر بيولوجي أساسي يحافظ على سلامة وظائف الدماغ، وبيّنت الأبحاث أن نقص هذا المعدن قد يؤدي إلى:

  • زيادة تراكم بروتين أميلويد-بيتا المرتبط بمرض الخرف.
  • ضعف الروابط العصبية بين خلايا الدماغ.
  • فقدان الذاكرة وتراجع القدرات الإدراكية.

وأظهرت تجارب أُجريت على الفئران أن استكمال النقص باستخدام ليثيوم أورتات ساعد على استعادة الذاكرة وتحسين الأداء العقلي حتى في المراحل المتأخرة من العمر.

مصادر طبيعية لليثيوم في الغذاء

يشير الخبراء إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تحتوي على جرعات صغيرة من الليثيوم يمكن أن تدعم صحة الدماغ وتساعد على تقليل خطر الإصابة بالزهايمر ، ومن أبرزها:

المياه المعدنية

تُعدّ مصدرًا طبيعيًا لليثيوم، وقد يسهم شربها بانتظام في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من التدهور المعرفي.

البطاطس

يفضَّل تناول البطاطس بالقشرة الخارجية، إذ تحتوي على نسبة من الليثيوم قد تساعد في دعم الذاكرة ووظائف الدماغ.

الشاي الأخضر

إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة، يحتوي الشاي الأخضر على كمية مناسبة من الليثيوم، ويساعد تناول كوب منه يوميًا في الحفاظ على حيوية الدماغ.

الكرنب

رغم احتوائه على كمية أقل من الليثيوم مقارنةً بالبطاطس أو الطماطم، فإن الكرنب يُضيف قيمة غذائية ومنعشة للنظام الغذائي.

الطماطم

سواء كانت طازجة أو مجففة، تُعد الطماطم مصدرًا معتدلًا لليثيوم، مما يجعلها خيارًا جيدًا لدعم صحة الدماغ.

الشاي الأسود

مثل الشاي الأخضر، يوفّر الشاي الأسود جرعة من الليثيوم، ويساعد تناوله في فترة ما بعد الظهر على تحسين الوظائف الإدراكية.

الزهايمر أطعمة للوقاية من الزهايمر الوقاية من الزهايمر الدماغ أمراض الدماغ

