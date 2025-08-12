بسبب القبة الحرارية.. 8 خطوات للحفاظ على برودة الجسم خلال موجات الحر

مع حلول موجات الحر الشديدة، خاصة القبة الحرارية التي تشهدها مصر حاليا، يخوض الجسم معركة صامتة للحفاظ على توازنه الحراري، فالأمر لا يقتصر على الإحساس بالعرق أو التعب، بل قد تتطور الحالة إلى مخاطر صحية حقيقية إذا لم يتم التعامل معها بوعي.

ويؤكد خبراء الصحة أن خطوات بسيطة وواعية يمكنها أن تقلّل من تأثير الحرارة المرتفعة، وتحافظ على راحة الجسم وسلامته طوال الصيف، وذلك وفقًا لتقرير نشره BBC Science Focus وموقع 350 وموقع redcross.

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة

تبلغ أشعة الشمس أقصى قوتها بين منتصف النهار والرابعة عصرًا، في هذه الفترة، يُفضل البقاء في أماكن مظللة أو داخل المباني المكيّفة، وإذا كان الخروج ضروريًا، يجب ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون، مع قبعة أو غطاء للرأس لحماية الوجه والرقبة من أشعة الشمس المباشرة.

الترطيب المستمر قبل الإحساس بالعطش

العطش يعد مؤشرًا متأخرًا للجفاف، لذلك من المهم شرب الماء بانتظام طوال اليوم، حتى دون شعور بالحاجة إليه، وينصح بالابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين أو السكر العالي، لأنها تزيد من فقدان السوائل، كما يمكن إضافة كمية قليلة من الأملاح المعدنية لتعويض ما يفقده الجسم مع العرق، ما يساعد على تنظيم درجة حرارته ومنع الإرهاق الحراري.

التبريد بطرق ذكية

الاستحمام بالماء الفاتر يعد أكثر فعالية من الماء البارد جدًا، إذ يساهم في خفض حرارة الجسم تدريجيًا، ويمكن تبريد اليدين والقدمين والمعصمين بالماء البارد لتسريع خفض الحرارة الداخلية.

تناول أطعمة مرطبة وخفيفة

يفضل اختيار الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والعنب، فهي تساعد على ترطيب الجسم دون إثقال المعدة، كما أن تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة ومتباعدة يساهم في الحفاظ على النشاط والانتعاش.

تهيئة بيئة منزلية مريحة

إغلاق النوافذ والستائر أثناء النهار يمنع دخول الحرارة، وفتحها ليلًا يسمح بتهوية المكان عند انخفاض درجات الحرارة، ويمكن وضع زجاجة ماء مثلجة أمام المروحة للحصول على تيار هواء أكثر برودة.

الاستماع إلى إشارات الجسم

الدوار، والصداع، وجفاف الفم أو الشفاه، جميعها علامات تحذيرية يجب عدم تجاهلها، عند ظهور هذه الأعراض، يُنصح بالانتقال فورًا إلى مكان بارد، وتناول كمية كافية من الماء، وطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الحالة.

تقليل النشاط البدني أثناء الحر الشديد

خلال الفترات الحارة، من الأفضل الحد من الأنشطة البدنية المجهدة، وفي حال ممارسة الرياضة، يُستحسن القيام بها في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع أخذ فترات راحة منتظمة وشرب الماء بوفرة للحفاظ على الترطيب.

اختيار الملابس بعناية

ارتداء أقمشة خفيفة وفضفاضة تسمح بمرور الهواء يساعد على تقليل الإحساس بالحرارة، كما أن الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس، في حين تمتص الألوان الداكنة الحرارة، ما يزيد من شعورك بالحر.