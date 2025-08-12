قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
كيم كارداشيان تلجأ للعلاج بالخلايا الجذعية بسبب هذه الإصابة
ولاء خنيزي

كشفت كيم كارداشيان،  نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، والبالغة من العمر 44 عامًا، عن خضوعها لعلاج بالخلايا الجذعية للتخلص من آلام شديدة استمرت لعامين كاملين، نتيجة حادث أثناء رفع الأثقال، وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فشلت جميع العلاجات التي جربتها في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

حركة خاطئة

أشارت كيم إلى أن إصابتها كانت بسبب حركة خاطئة أثناء ممارسة رفع الأثقال، ما أدى إلى تمزق في الكتف تسبّب في ألم مُنهك، وبعد رحلة طويلة من البحث عن العلاج، قررت السفر إلى المكسيك للحصول على جلسة علاج باهظة الثمن بالخلايا الجذعية، مؤكدة أن النتائج كانت فورية، حيث استعادت كامل نطاق الحركة وعاد كتفها إلى طبيعته.

تكلفة العلاج بالخلايا الجذعية في المكسيك

وفقًا لشركة Global Stem Cell Therapy، تتراوح تكلفة علاج الكتف بالخلايا الجذعية في المكسيك بين 4,000 و15,000 دولار أمريكي، وذلك بحسب حالة المريض ونوع العلاج المستخدم.

ما هو العلاج بالخلايا الجذعية؟

العلاج بالخلايا الجذعية، المعروف أيضًا باسم الطب التجديدي، هو أسلوب طبي يهدف إلى إصلاح أو استبدال الأنسجة والأعضاء التالفة باستخدام خلايا جذعية ذات قدرة فريدة على التحول إلى أنواع مختلفة من الخلايا، هذه الخلايا تمتاز بميزتين رئيسيتين:

التجدد المستمر

حيث تستطيع الانقسام وإنتاج نسخ جديدة من نفسها، بخلاف الخلايا العادية التي لها عمر محدد.

إنتاج خلايا متخصصة

قادرة على إصلاح وتجديد أنسجة محددة في الجسم.

وتبدأ العملية غالبًا باستخدام خلايا جذعية بالغة يتم تطويرها معمليًا وتحويلها إلى خلايا متعددة القدرات يمكنها التحول لأي نوع من الخلايا.

مدة ظهور نتائج العلاج

على الرغم من أن إجراء العلاج يستغرق بضع ساعات فقط، إلا أن الأطباء يؤكدون أن التعافي قد يحتاج لأسابيع أو حتى أشهر، وخلال هذه الفترة، يتم متابعة حالة المريض بدقة لرصد أي آثار جانبية أو علامات على تحسن الحالة.

طرق الحفاظ على صحة الخلايا الجذعية

لا توجد طريقة مضمونة للحفاظ على الخلايا الجذعية في أفضل حالاتها، لكن يمكن اتباع بعض العادات الصحية التي تساعد في ذلك، ومنها:

  • تناول وجبات متوازنة تحتوي على بروتينات صحية وخضروات وفواكه وحبوب كاملة.
  • الابتعاد عن التدخين وجميع منتجات التبغ.
  • حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة أو أجهزة التسمير.
  • الحصول على اللقاحات الموصى بها من الطبيب.
  • إدارة التوتر بممارسة الرياضة أو التأمل.
