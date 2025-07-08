كيم كارداشيان تنعى صديقتها المقربة بعد وفاتها بمرض نادر

شاركت كيم كارداشيان رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاد صديقتها المقربة من الطفولة ليندزي ماي باليفسكي، التي توفيت في 2 نوفمبر 2024 بعد صراع دام 13 عامًا مع نوع نادر من السرطان.

ليندزي كانت جزءًا من مجموعة الصديقات التي تطلق عليها كيم اسم “اللايفرز” (Lifers)، وظهرت في عدة مناسبات خاصة وعامة مع كيم، منها عيد ميلادها الأربعين الذي أُقيم العام الماضي.

كتبت كيم في منشورها على إنستغرام بتاريخ 5 يوليو:“انتظرت شهور عشان أكتب البوست ده، لأني ماكنتش لاقية الكلمات المناسبة. بس كان لازم أقولك: عيد ميلاد سماوي سعيد يا ليندز ”.





أرفقت كيم منشورها بعدد من الصور والذكريات من رحلات سابقة مع ليندزي، لا سيما الرحلة السنوية إلى البحيرة، التي كانت المفضلة لدى صديقتها الراحلة. وكتبت:

“البحيرة كانت مكانك المفضل، كنا دايمًا بنحتفل هناك بعيد ميلادك، وكانت بتخليكي تحسي إنك أخف وأسعد. حسينا بغيابك في كل لحظة، في كل ضحكة، في كل غروب شمس.”

كيم أضافت أن ليندزي لم تكن تحب أن تكون محور اهتمام، ولم تكن نشطة على مواقع التواصل، لكنها شعرت بأنها بحاجة إلى مشاركة هذه المشاعر.

كما عبّرت عن امتنانها للذكريات التي جمعتها بها، وكتبت:

“الدنيا مش زي ما كانت من غيرك، بس هنفضل نروح البحيرة، لأنها هتفضل دايمًا المكان اللي فيه قطعة منك.”





ليندزي كانت قد ظهرت في برنامج The Kardashians، وكانت أيضًا ضمن الحضور في احتفال كيم بعيد ميلادها في أكتوبر 2023.

في لفتة تكريمية، قامت علامة Citizens of Humanity بإطلاق بنطال جينز باسم “The Lindz”، وذهب جزء من العائدات إلى مؤسسة أبحاث أورام الغدد الصم العصبية (NETRF).







