5 علامات خفية تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم

قد يظن كثيرون أن صحة الإنسان تتدهور فقط عند الإصابة بأمراض واضحة أو ظروف صحية خطيرة، إلا أن الحقيقة أن أجسامنا تبدأ بإطلاق إشارات دقيقة عند حدوث أي خلل داخلي، لا سيما عند نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية. هذه الإشارات قد تظهر في هيئة أعراض بسيطة نتجاهلها، كالتعب المستمر، أو تساقط الشعر، أو تشقق الشفاه، لكنها في الواقع رسائل تحذيرية يجب عدم الاستهانة بها، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite

التعب رغم النوم الكافي: ناقوس خطر نقص فيتامين B12

هل تستيقظ من نومٍ طويل وأنت لا تزال تشعر بالتعب والإرهاق؟ قد لا يكون السبب قلة النوم، بل نقص في فيتامين B12، هذا الفيتامين الحيوي يساهم بشكل كبير في تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، ويدعم أيضًا العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وعلى رأسها التمثيل الغذائي وانخفاض مستوياته يؤدي إلى شعور دائم بالإعياء، حتى بعد راحة كافية.

ضعف الرؤية في الظلام: مؤشر على نقص فيتامين A

إذا لاحظت صعوبة في الرؤية عند الانتقال إلى أماكن مظلمة أو الإضاءة الخافتة، فقد يكون ذلك إشارة إلى انخفاض مستوى فيتامين A، هذا الفيتامين يلعب دورًا أساسيًا في صحة العين، ونقصه قد يتطور إلى العشى الليلي، وإذا لم يُعالج، قد يؤدي إلى حالة تُعرف بجفاف الملتحمة، التي قد تسبب تلفًا في القرنية وتُفضي إلى فقدان البصر في الحالات المتقدمة.

تشقق الشفاه وتقرحات الفم: علامات على نقص في فيتامينات ومعادن

ظهور تشققات في زوايا الفم أو تقرحات متكررة في الشفتين قد يكون نتيجة نقص في مجموعة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين B1 (الثيامين)، وفيتامين B2 (الريبوفلافين)، وفيتامين B6 (البيريدوكسين)، بالإضافة إلى الحديد، وإدراج أطعمة غنية بهذه العناصر في النظام الغذائي يساعد في التخفيف من هذه الأعراض وتحسين صحة الفم.

نزيف اللثة: لا تهملي فيتامين C

قد يظن البعض أن نزيف اللثة ناتج عن تفريش الأسنان بقوة، لكن إذا تكرر هذا النزيف أو بدا غير مبرر، فالأمر قد يكون مرتبطًا بنقص فيتامين C، هذا الفيتامين المعروف بدوره في دعم المناعة، ضروري أيضًا لصحة الأنسجة واللثة، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف الشعيرات الدموية وسهولة النزيف.

تساقط الشعر: نقص غذائي لا مجرد عامل وراثي

تساقط الشعر أمر شائع لدى كثيرين، لكنه إذا تجاوز الحد الطبيعي وأصبح مفرطًا، فربما يعود السبب إلى نقص في بعض المغذيات الهامة ومن أبرز هذه العناصر: فيتامين B3 (النياسين)، وفيتامين B7 (البيوتين)، والحديد، وحمض اللينوليك، وحمض ألفا لينولينيك، هذه العناصر تساهم في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على قوته وكثافته، لذا يُنصح بتناول أطعمة تحتوي عليها عند ملاحظة تساقط شديد.

تنميل الأطراف أو الوخز: أعصابك تطلب فيتامينات B6 وB12

الإحساس بوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين قد لا يكون مجرد تعب عابر، بل دليل على نقص في فيتامين B6 وB12. هذان الفيتامانان يلعبان دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويؤدي نقصهما إلى خلل في نقل الإشارات العصبية، مما يسبب شعورًا بالتنميل أو حتى الضعف العضلي على المدى البعيد.