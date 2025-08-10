قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية وراء نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة
أسامة الدليل: المشهد على حدود مصر مع غزة تحيط به الأكاذيب ويجب كشف الحقائق للرأي العام
محافظ الجيزة: تفتيش عمالي على 701 منشأة وتحرير 209 محاضر لضبط المخالفات
وفاة شخصين وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص على كورنيش الشاطبي بالاسكندرية| صور
بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
أصل الحكاية

5 علامات خفية تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم

5 علامات خفية تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم
5 علامات خفية تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم
ولاء خنيزي

قد يظن كثيرون أن صحة الإنسان تتدهور فقط عند الإصابة بأمراض واضحة أو ظروف صحية خطيرة، إلا أن الحقيقة أن أجسامنا تبدأ بإطلاق إشارات دقيقة عند حدوث أي خلل داخلي، لا سيما عند نقص الفيتامينات والمعادن الضرورية. هذه الإشارات قد تظهر في هيئة أعراض بسيطة نتجاهلها، كالتعب المستمر، أو تساقط الشعر، أو تشقق الشفاه، لكنها في الواقع رسائل تحذيرية يجب عدم الاستهانة بها،  وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite

التعب رغم النوم الكافي: ناقوس خطر نقص فيتامين B12

هل تستيقظ من نومٍ طويل وأنت لا تزال تشعر بالتعب والإرهاق؟ قد لا يكون السبب قلة النوم، بل نقص في فيتامين B12، هذا الفيتامين الحيوي يساهم بشكل كبير في تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، ويدعم أيضًا العديد من العمليات الحيوية في الجسم، وعلى رأسها التمثيل الغذائي وانخفاض مستوياته يؤدي إلى شعور دائم بالإعياء، حتى بعد راحة كافية.

ضعف الرؤية في الظلام: مؤشر على نقص فيتامين A

إذا لاحظت صعوبة في الرؤية عند الانتقال إلى أماكن مظلمة أو الإضاءة الخافتة، فقد يكون ذلك إشارة إلى انخفاض مستوى فيتامين A، هذا الفيتامين يلعب دورًا أساسيًا في صحة العين، ونقصه قد يتطور إلى العشى الليلي، وإذا لم يُعالج، قد يؤدي إلى حالة تُعرف بجفاف الملتحمة، التي قد تسبب تلفًا في القرنية وتُفضي إلى فقدان البصر في الحالات المتقدمة.

تشقق الشفاه وتقرحات الفم: علامات على نقص في فيتامينات ومعادن

ظهور تشققات في زوايا الفم أو تقرحات متكررة في الشفتين قد يكون نتيجة نقص في مجموعة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين B1 (الثيامين)، وفيتامين B2 (الريبوفلافين)، وفيتامين B6 (البيريدوكسين)، بالإضافة إلى الحديد، وإدراج أطعمة غنية بهذه العناصر في النظام الغذائي يساعد في التخفيف من هذه الأعراض وتحسين صحة الفم.

نزيف اللثة: لا تهملي فيتامين C

قد يظن البعض أن نزيف اللثة ناتج عن تفريش الأسنان بقوة، لكن إذا تكرر هذا النزيف أو بدا غير مبرر، فالأمر قد يكون مرتبطًا بنقص فيتامين C، هذا الفيتامين المعروف بدوره في دعم المناعة، ضروري أيضًا لصحة الأنسجة واللثة، ونقصه قد يؤدي إلى ضعف الشعيرات الدموية وسهولة النزيف.

تساقط الشعر: نقص غذائي لا مجرد عامل وراثي

تساقط الشعر أمر شائع لدى كثيرين، لكنه إذا تجاوز الحد الطبيعي وأصبح مفرطًا، فربما يعود السبب إلى نقص في بعض المغذيات الهامة ومن أبرز هذه العناصر: فيتامين B3 (النياسين)، وفيتامين B7 (البيوتين)، والحديد، وحمض اللينوليك، وحمض ألفا لينولينيك، هذه العناصر تساهم في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على قوته وكثافته، لذا يُنصح بتناول أطعمة تحتوي عليها عند ملاحظة تساقط شديد.

تنميل الأطراف أو الوخز: أعصابك تطلب فيتامينات B6 وB12

الإحساس بوخز أو تنميل في اليدين أو القدمين قد لا يكون مجرد تعب عابر، بل دليل على نقص في فيتامين B6 وB12. هذان الفيتامانان يلعبان دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويؤدي نقصهما إلى خلل في نقل الإشارات العصبية، مما يسبب شعورًا بالتنميل أو حتى الضعف العضلي على المدى البعيد.

نقص الفيتامينات الفيتامينات اعراض نقص الفيتامينات المعادن التمثيل الغذائي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

علي جمعة

علي جمعة: قصة البقرة تُرشد المسلم للامتثال لأوامر الله دون تشدد أو مغالاة

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على آخر موعد لها فلا تتكاسل عنها

الطالب محمد أحمد حسن يؤم المصلين بمدينة البعوث الإسلامية

أصغر إمام فى محراب الأزهر| الطالب محمد أحمد حسن يؤم المصلين بمدينة البعوث الإسلامية

بالصور

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

نبيل شعيل
نبيل شعيل
نبيل شعيل

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون
طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

القولون
القولون
القولون

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد