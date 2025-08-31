قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. إعلامي ساخرًا من «ريبيرو»: «قال يبني الفرقة.. طلع بيهدمها»
لو متزوج من أجنبية .. الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية
إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية
دونجا: ريبيرو لا يمتلك رؤية.. ونجوم الأهلي كانوا «تايهين»
إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»
راحة طويلة للاعبي الزمالك عقب مباراة وادي دجلة
التطبيق غدًا .. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل
جدول أئمة الحرمين الشريفين في جميع الصلوات لمدة أسبوع
مستشار بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت
كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور
القبض على رجل الأعمال طليق الفنان عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب
سعر ومواصفات تويوتا كورولا كروس 2025 في الإمارات.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية

أشرف داري
أشرف داري
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن دفاع النادي الأهلي يمر بأزمة كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حاول قبل غلق باب القيد التخلص من مدافعه المغربي أشرف داري.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار: “الأهلي لم ينظر جيدًا إلى تاريخ إصابات أشرف داري. فمع الوداد المغربي لم يتعرض لإصابات كثيرة، لكن بعد احترافه في بريست الفرنسي تعرض لأكثر من إصابة”.

وأضاف: “هناك إصابات عديدة في دفاع الأهلي، بدأت بياسر إبراهيم، ثم ياسين مرعي، وأخيرًا أشرف داري الذي تعرض للإصابة اليوم”.

وأكمل: “لو خرج الأهلي بنتيجة جيدة، كان البعض سيدافع عن ريبيرو، لكن اليوم لا يوجد أداء ولا نتيجة، واللاعبون كانوا بعيدين تمامًا عن المستوى المطلوب”.

أشرف دارى الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول

حادث مطروح

وفيات ومصابين.. وزير النقل يتابع حادث خروج قطار مطروح عن مساره

قطار مطروح

مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح

طليقة شاب تشوه وجه خطيبته قبل الزفاف

مأساة في مصر القديمة.. سيدة تعتدي على عروس طليقها وتشوّه وجهها قبل الزفاف بأيام

خوسيه ريبيرو

بعد الخسارة من بيراميدز.. اجتماع طارئ في الأهلي لحسم مصير ريبيرو

ترشيحاتنا

سيارة

مواصفات سيارة سيتي راي الجديدة

جوجل

بداية متعثرة لهاتف جوجل الجديد.. شكاوى متعددة من المشترين الأوائل لـ Pixel 10

آبل

هل تجبر ساعة أبل القادمة شركات الاتصالات الأمريكية على إطلاق شبكات الجيل الخامس؟

بالصور

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

الشكلمة
الشكلمة
الشكلمة

كتائب القسام تؤكد استشهاد الرجل الأول في قيادتها العسكرية |صور

قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة
قائد اركان المقاومة

كيفية التغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية

كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟
كيفية تتغلب على زيادة الوزن مع قصور الغدة الدرقية؟

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار
روشتة تناول حلاوة المولد دون أضرار

فيديو

إسراء عروسه حلوان

مكنتش بتعمل فيلر .. شقيق إسراء عروس حلوان يكشف مفاجآت في وفاتها

علياء قمرون

بتكسب 10 آلاف جنيه من بيع المناديل .. أقوال صادمة من علياء قمرون أمام النيابة

سما المصرى

ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

المزيد