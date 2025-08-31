إعلامي: الأهلي فكّر في التخلّص من أشرف داري .. والدفاع في أزمة حقيقية

أكد الإعلامي أمير هشام أن دفاع النادي الأهلي يمر بأزمة كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حاول قبل غلق باب القيد التخلص من مدافعه المغربي أشرف داري.

وقال هشام، عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار: “الأهلي لم ينظر جيدًا إلى تاريخ إصابات أشرف داري. فمع الوداد المغربي لم يتعرض لإصابات كثيرة، لكن بعد احترافه في بريست الفرنسي تعرض لأكثر من إصابة”.

وأضاف: “هناك إصابات عديدة في دفاع الأهلي، بدأت بياسر إبراهيم، ثم ياسين مرعي، وأخيرًا أشرف داري الذي تعرض للإصابة اليوم”.

وأكمل: “لو خرج الأهلي بنتيجة جيدة، كان البعض سيدافع عن ريبيرو، لكن اليوم لا يوجد أداء ولا نتيجة، واللاعبون كانوا بعيدين تمامًا عن المستوى المطلوب”.