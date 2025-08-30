قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

تعرض القطار القادم من الإسكندرية إلى مطروح للانقلاب في زاوية العوامة التابعة لمدينة الضبعة.

  وفور وقوع الحادث توجهت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث بزاوية العوامة .

 كما قامت شرطة النجدة والجهات المعنية للتوجه إلى موقع الحادث.

كشفت وزارة الصحة في بيان رسمي عن تفاصيل حادث قطار مطروح الذي وقع منذ قليل وتبين أن الحادث أسفر عنه وفاة 3 واصابة 54 أخرين تم نقلهم إلي المستشفيات

قال بيان رسمي صادر من وزارة الصحة والسكان أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يتابع تداعيات حادث قطار مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.

ووفقًا للتقارير الأولية، بلغ إجمالي المصابين 54 مصابًا، تم نقل 33 منهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و21 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

وتواصل الفرق الطبية تقييم الحالة الصحية للمصابين، مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة، وهي الآن تحت تصرف النيابة العامة.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة الحادث لحظة بلحظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والإسعافي. وستوافي الوزارة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن.

وتقدم الدكتور خالد عبد الغفار، بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين. 

ومن ناحية أخري أعلنت هيئة سكك حديد مصر تفاصيل انقلاب قطار مطروح حيث أكد بيان الوزارة انه في تمام الساعة ١٥٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥ ، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح  مما ادى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقد قامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في أسرع وقت.

و توجه الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

هذا وتتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي للمتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

