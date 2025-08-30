وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه في تمام الساعة ١٥٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥ ، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما ادى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقد قامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في أسرع وقت.

و توجه الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

هذا وتتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي للمتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.