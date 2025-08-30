الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وجّه بتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في حادث خروج القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، مع الفصل الفوري لكل من يثبت تقصيره.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الحادث وقع في تمام الساعة 15:30 من مساء اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، حيث خرجت 7 عربات عن القضبان بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، ما أسفر عن انقلاب عربتين.

وأضاف البيان أن الأطقم الفنية والمعدات توجهت على الفور إلى موقع الحادث لرفع الآثار واستعادة الحركة على الخط في أسرع وقت.

وأكدت الهيئة أن وزير النقل شكّل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولية بدقة، مع التأكيد على عدم التهاون في محاسبة المقصرين.

