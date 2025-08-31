كوميديا وتشويق .. إيناس علي تتألق في «ماما وبابا» وتكشف كواليس مليئة بالمفاجآت|فيديو

تألقت الفنانة إيناس علي في فيلم ماما وبابا، والذي يُعرض حاليًا في دور السينما.

وقالت إيناس علي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "أجسد شخصية ساندي، زميلة (عبد الرحمن توتا) في العمل، وتدور العديد من المفاجآت والمواقف الكوميدية بعد أن يتحول إلى امرأة".

وأضافت: "تجربة فيلم ماما وبابا تجربة مميزة وكوميدية جميلة، وهو فيلم عائلي مناسب لكل أفراد الأسرة، وسعيدة بالعمل مع فريق العمل، حيث كانت الكواليس مليئة بالتعاون والإيجابية".

فيلم ماما وبابا من بطولة: محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، وئام مجدي، إيناس علي، وغيرهم من النجوم.

وهو من تأليف محمد صادق، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلم) وياسر صلاح، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي المليئ بالمواقف والأحداث المُضحكة بين أبطال العمل.

مشاهدة الفيديو :

https://youtube.com/shorts/8Ra5fPWNv_E?si=wAahXa_iLFk-bIoO