قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار وتثبتها لعام كامل.. خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة ودعم الإنتاج المحلي| خبير يعلق
الدعاء بعد المغرب يوم الجمعة مستجاب في هذا الوقت.. يغفله كثيرون
حسام موافي يشرح أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد.. فيديو
آصف ملحم: أمريكا تشهد انقساما داخليا حول التعامل مع الحرب الأوكرانية
مناهضة الاحتلال: نتنياهو يحاول تضليل الشارع الإسرائيلي بنشوة نصر وهمية
الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إيجل نوار
شادي الكومي: الحكومة تعمل على خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
آصف ملحم: قمة بوتين وترامب لن توجد حلا جذريا للأزمة الأوكرانية
محافظ القاهرة يشدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية
موعد تصويت الحكومة الإسرائيلية على تغيير اسم الحرب في غزة
بكام النهارده؟.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فوز طلاب هندسة المطرية بجامعة حلوان بالمركز الأول في أسبوع القاهرة للمياه

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل جامعة حلوان في مجال الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، حصد فريق كلية الهندسة بالمطرية، قسم القوى الميكانيكية، بالمركز الأول وأفضل مشروع تخرج ضمن فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه 2025، الذي عقد هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية".

جاء إعلان الفوز بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري خلال الجلسة الختامية لمسابقة مشروعات التخرج التي شهدت تنافسًا قويًا بين الجامعات المصرية، حيث قدّم طلاب جامعة حلوان مشروعًا رائدًا بعنوان "نظام تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء النظيفة باستخدام خلية وقود مُصنَّعة محليًا"، ليجسد المشروع فكرًا علميًا متطورًا يربط بين الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي المستدام.

 أشاد الوزيران بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، مؤكدين أن ما قدمه طلاب الجامعات المصرية يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا بقضايا التنمية المستدامة، وقدرات إبداعية قادرة على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول واقعية تخدم المجتمع، خصوصًا في مجالات المياه والطاقة والبيئة. كما أثنى الدكتور أيمن عاشور على الجهد البحثي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هذا المستوى الرفيع من الأداء يمثل نموذجًا مشرفًا لتكامل العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية.

وجاء مشروع جامعة حلوان ليُترجم رؤية الجامعة في ربط البحث العلمي بقضايا الطاقة المستدامة والتحول نحو المستقبل الأخضر، حيث يتكوّن من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جهازًا لتحلية مياه البحر، وجهاز المحلل الكهربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وخلية الوقود الهيدروجينية، وقد تم تصنيع جميع هذه الأجهزة بأيادٍ مصرية خالصة داخل معامل كلية الهندسة بالمطرية.


وقد تمت مشاركة طلاب كلية الهندسة بالمطرية تحت رعاية ودعم كامل من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تضع دعم الابتكارات الطلابية ضمن أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في العقول الشابة وتحفيزها على تقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الوطنية.

وأوضح قنديل أن هذا الفوز يعكس ما تمتلكه جامعة حلوان من كوادر طلابية قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة ماضية في دعم مشروعات التخرج المتميزة والبحث العلمي التطبيقي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون مثمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويجمع بين الإبداع التقني والرؤية العلمية العصرية في مجالات الطاقة المتجددة.

الجدير بالذكر أن المشروع جاء تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد جمال حسن المدرس بكلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمد حلمي في إطار سياسة الكلية الهادفة إلى تشجيع طلابها على تقديم مشروعات بحثية مبتكرة تسهم في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

جامعة حلوان مجال الابتكار والبحث العلمي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

منة شلبي

لقطات خاصة من ندوة تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة

بلقيس

بإطلالة مبهرة.. بلقيس تتألق علي ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي

مجد القاسم

مجد القاسم يطرح أغنية الدكتورة بالتعاون مع ريتشارد الحاج

بالصور

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد