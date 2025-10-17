فوز طلاب هندسة المطرية بجامعة حلوان بالمركز الأول في أسبوع القاهرة للمياه

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل جامعة حلوان في مجال الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، حصد فريق كلية الهندسة بالمطرية، قسم القوى الميكانيكية، بالمركز الأول وأفضل مشروع تخرج ضمن فعاليات النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه 2025، الذي عقد هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية".

جاء إعلان الفوز بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري خلال الجلسة الختامية لمسابقة مشروعات التخرج التي شهدت تنافسًا قويًا بين الجامعات المصرية، حيث قدّم طلاب جامعة حلوان مشروعًا رائدًا بعنوان "نظام تحلية مياه البحر لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء النظيفة باستخدام خلية وقود مُصنَّعة محليًا"، ليجسد المشروع فكرًا علميًا متطورًا يربط بين الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي المستدام.

أشاد الوزيران بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، مؤكدين أن ما قدمه طلاب الجامعات المصرية يعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا بقضايا التنمية المستدامة، وقدرات إبداعية قادرة على تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول واقعية تخدم المجتمع، خصوصًا في مجالات المياه والطاقة والبيئة. كما أثنى الدكتور أيمن عاشور على الجهد البحثي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هذا المستوى الرفيع من الأداء يمثل نموذجًا مشرفًا لتكامل العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية.

وجاء مشروع جامعة حلوان ليُترجم رؤية الجامعة في ربط البحث العلمي بقضايا الطاقة المستدامة والتحول نحو المستقبل الأخضر، حيث يتكوّن من ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جهازًا لتحلية مياه البحر، وجهاز المحلل الكهربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وخلية الوقود الهيدروجينية، وقد تم تصنيع جميع هذه الأجهزة بأيادٍ مصرية خالصة داخل معامل كلية الهندسة بالمطرية.



وقد تمت مشاركة طلاب كلية الهندسة بالمطرية تحت رعاية ودعم كامل من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن الجامعة تضع دعم الابتكارات الطلابية ضمن أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في العقول الشابة وتحفيزها على تقديم حلول علمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الوطنية.

وأوضح قنديل أن هذا الفوز يعكس ما تمتلكه جامعة حلوان من كوادر طلابية قادرة على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة ماضية في دعم مشروعات التخرج المتميزة والبحث العلمي التطبيقي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو أحمد عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن المشروع يُعد ثمرة تعاون مثمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويجمع بين الإبداع التقني والرؤية العلمية العصرية في مجالات الطاقة المتجددة.

الجدير بالذكر أن المشروع جاء تحت الإشراف المباشر للدكتور محمد جمال حسن المدرس بكلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمد حلمي في إطار سياسة الكلية الهادفة إلى تشجيع طلابها على تقديم مشروعات بحثية مبتكرة تسهم في خدمة قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.