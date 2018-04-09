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رياضة

شاهد.. المقاصة يكشف تفاصيل مثيرة حول انتقال «الشحات وانطوي وأحمد سامي» للأهلي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:38 ص
الشحات وانطوي وأحمد
الشحات وانطوي وأحمد سامي
عمرو ابوبكر
أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن النادي الأهلي له مكانة كبيرة ولم يحدث أي خلافات بخصوص الثنائي حسين الشحات وجون أنطوي.

وقال سليم خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "تواصلت مع عدلي القيعي لحل مشكلة عدم وجود لاعب يحل مكان أحمد سامي لأنه مدافع الفريق الأساسي".

وأكد أن محمد عبدالسلام رئيس المقاصة يحترم الكابتن محمود الخطيب كثيرًا ولم يحدث بينهما أي خلاف".

وأضاف أن "أحمد سامي رغبته الأولي هى الانتقال إلى النادي الأهلي، وسنرى البدائل الجيدة له حال رحيله".

وواصل: "الزمالك تحدث عن التعاقد مع إيريك تراوري، ولكن رئيس نادي المقاصة يضع مصلحة النادي ثم رغبة اللاعب في حسبانه بالمقام الأول".

وكشف: "حسين الشحات كان صفقة استثمارية وكان من الضروري الموافقة عليها لأن نادي العين قدم عرضًا أكثر من المطلوب لضم اللاعب".

وتابع: "الزمالك تحدث معنا بخصوص التعاقد مع أحمد مودي ولكن لم يتم التقدم بعرض رسمي".

وأكمل: "نحن فى المقاصة أغلبنا يشجع نادي الزمالك ولكننا نتجه عادة للتعامل مع أفضل المؤسسات، ودائما ما نجد الأهلي مثالًا لذلك".

واستطرد: "جون أنطوي سيتم حسم أمره بأن يكون عقده على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 600 ألف دولار".

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