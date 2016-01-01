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كأس العالم

ماسكيرانو: ميسي نجم كبير لابد أن يستمر مع الأرجنتين

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:03 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
دعا لاعب الوسط خابيير ماسكيرانو، الذي أعلن /السبت/ اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده (الأرجنتين) بعد 19 عاما، زميله ليونيل ميسي بالاستمرار مع "الألبيسيليستي"، رغم الهزيمة أمام فرنسا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وحول مدى استمرارية ميسي مع المنتخب الأول، قال ماسكيرانو - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأسبانية - "أتمنى آلا تكون هذه نهاية مرحلة، أنا أحفز الجميع للاستمرار لأنهم لم يضروا أحدا".

وأضاف اللاعب - صاحب الـ34 عاما - "دائما ما بذلوا كل ما لديهم لهذا المنتخب، ولهذا القميص، قدموا كل شيء. أتمنى أن يمتلكوا القوة والطاقة للاستمرار".

وخسرت الأرجنتين أمام "البلوز" 3-4 على ملعب كازان آرينا لتودع المونديال، بعدما خسرت في نهائي نسخة 2014 بالبرازيل ضد ألمانيا.

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