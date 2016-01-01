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فن

مغني البوب جاستن بيبر يخطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:05 ص
مغني البوب جاستن
مغني البوب جاستن بيبر يخطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين
رويترز
ذكرت تقارير لوسائل إعلام أمريكية أن مغني البوب جاستن بيبر خطب عارضة الأزياء هايلي بالدوين في مطلع الأسبوع.

وذكرت محطة(سي.إن.إن) الإخبارية التلفزيونية إن بيبر وبالدوين بدآ يتواعدان في 2016 ولكنها انفصلا الشهر الماضي ثم ظهرا علانية معا مما أدى إلى تكهنات من المعجبين بأنهما عادا لبعضهما.

وقالت محطة إي نيوز إن بيبر وبالدوين أعلنا خطبتهما يوم السبت خلال رحلة إلى جزر البهاما.

ولم يرد وكلاء بيبر (24 عاما) وبالدوين(21 عاما) على طلبات للتعليق.

ونشر والدا بيبر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على إثارة تكهنات بشأن الزوجين.

وقالت (سي.إن.إن) إن تغريدة للممثل ستيفن بالدوين والد بالدوين أشارت على ما يبدو أيضا إلى هذه الخطوبة عندما قال "دائما صلي لمشيئة الرب. إنه يتحرك في قلب كل من جاستن بيبر وهايلي بالدوين".

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