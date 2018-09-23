علي جمعة يكشف عن نوع من الغسل غير مجزئ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك فرقا بين المسح والغسل، موضحا أن المسح هو إمرار يدك مبللة على العضو الممسوح، والغسل: هو جريان الماء وإزالته على العضو، و«الدلك»: نقع الشيء وعركه وحكه برفق، و«الفرك»: دلك بشدة.



وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن هناك أغسالًا واجبة كغسل الطهارة من الحيض والنفاس، والجنابة، والجماع بين الزوجين، ويشترط فيها جريان الماء على جميع الأعضاء، ولا يشترط دلكها، محذرًا من أن الغطس في حمام السباحة أو البانيو لا يجزئ، لأنه عند نزولك حمام السباحة لا يجري الماء على الجسد بل يُبل فقط.



وأشار المفتي السابق، إلى أنه بالنسبة للمرأة لا يشترط أن تدلك شعرها عند غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، بل يكفى جريان -إسالة- الماء على فروة الرأس.



ولفت «جمعة»، إلى أن الغسل المستحب كغسل النظافة لا يشترط فيه ذلك بل يُجزئ بالغطس في حمام السباحة أو البانيو.