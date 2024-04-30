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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 10 أطنان مخللات وغلق مصنع غير مرخص بأولاد صقر

صدى البلد

اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة أولاد صقر.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات بأولاد صقر يعمل بدون ترخيص وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 10 أطنان مخللات لسوء التخزين، وإعدام 200 كجم مخللات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 2 عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز الشرطة بأولاد صقر.

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وأشار هشام مسعود إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت أيضاً خلال الأيام الـ١٤ الماضية باستخراج ١٢٦١ شهادة صحية للمشتغلين بالأغذية، واستصدار ٤٥٩ شهادة إشراف صحي للمنتجات الغذائية، و٢١٩ شهادة سعة تخزينية، مؤكداً على استمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لمراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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