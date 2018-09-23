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رياضة

الزمالك يسعي لحصد نقاط المقاولون وتصدر الدوري.. اليوم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
ملك موسي
يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة المقاولون العرب، في التاسعه مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الفريق الأبيض المباراه وهو بالمركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، حققهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة والهزيمة فى 4 مباريات.

ويسعى الجهاز الفنى للقلعه البيضاء ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لتخطى عقبة تعادله الأخير أمام سموحة بهدف لكل فريق حيث تعد المباراة بمثابة الحسم فى الدورى بعدما أهدر الفريق 7 نقاط فى 7 مباريات ما جعل وجود مطالب بإضافة عنصر جديد للجهاز الفنى الحالى كما تمثل مباراة المقاولون في غاية الاهميه كي لا يبتعد الفريق عن المنافسة على الصدارة وايضا لتكون دفعه معنوية قبل رحلة الكويت المقرر لها الأربعاء المقبل استعدادا لموقعة القادسية يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

بينما رفض السويسرى كريستيان جروس إجراء تغيييرات فى قوامه الأساسى، حيث واصل استبعاد مصطفى فتحي وأيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى من قائمة معسكر المباراة.

وحرص جروس علي عقد جلسه فنيه أخيرة مع لاعبيه من أجل مناقشة نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بمباراة اليوم.

وفي سياق متصل يسعي علاء نبيل، المدير الفنى للمقاولون العرب، لتجهيز لاعبيه لتخطى عقبة الهزيمة الأخيرة خلال مباراته أمام فريق بيراميدز والظهور بمستوى جيد أمام الزمالك فى محاوله لتعديل موقعه بجدول الدورى الممتاز خاصة بعدما تلقى العديد من الهزائم خلال الأسابيع الأولى من الدوري الممتاز.

بينما يغيب علاء نبيل عن قيادة الفريق من الملعب، بعد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف وذلك لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء مباراة فريقه أمام بيراميدز.

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