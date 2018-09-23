الخطيب يطمئن أعضاء الأهلى بمدينة نصر ويبدد مخاوفهم من اللائحة الجديدة

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إن مشروع لائحة الأهلي يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية ويبدد مخاوفهم، ولذلك تم إضافة بند خاص بالنادي الأهلي في مدينة نصر بعدما تم عقد أكثر من جلسة مع أعضائه وتحدثوا عن مخاوفهم طبقا للائحة الاسترشادية أنهم مجرد فرع بجانب فتح عضويات لفرع مدينة نصر بسعر مخفض لذلك تم وضع بند خاص بأهلي مدينة نصر وهي المادة رقم 2 التي تقول "يعامل فرع مدينة نصر معاملة النادي الأصل من حيث شروط قبول العضوية وحقوق وواجبات الأعضاء".



وذلك لإنشائه قبل العمل بالنظم القانونية التي أتاحت للأندية إنشاء فروع لها، وهو ما يعني أنه بمجرد الموافقة على مشروع لائحة النظام الأساسي يوم الجمعة القادم يصبح عضو مدينة نصر مثل الجزيرة وطبقا لهذه المادة لن يستطيع أي مجلس إدارة في المستقبل فتح باب العضوية لفرع مدينة نصر.