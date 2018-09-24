تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

أكد الفنان تامر حسني، أن فيلم «البدلة» أول فيلم يعرض في دور السينما السعودية، قائلا: «فخور بذلك وأعشق الشعب السعودي، وحفلتي في المملكة كانت أول حفلة مختلطة في المملكة».



وأضاف «حسني» خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم» تقديم الإعلامية سارة دندراوي، المذاع على فضائية «العربية»: «بدأنا في التحضير لتصوير الجزء الثاني من فيلم البدلة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول».



وأشار إلى أن حفله الغنائي بالسعودية كان مثالا في التنظيم والرقي، مضيفا:" أعشق الجمهور السعودي".