ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 12:57 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الفنان تامر حسني، أن فيلم «البدلة» أول فيلم يعرض في دور السينما السعودية، قائلا: «فخور بذلك وأعشق الشعب السعودي، وحفلتي في المملكة كانت أول حفلة مختلطة في المملكة».

وأضاف «حسني» خلال لقائه ببرنامج «تفاعلكم» تقديم الإعلامية سارة دندراوي، المذاع على فضائية «العربية»: «بدأنا في التحضير لتصوير الجزء الثاني من فيلم البدلة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول».

وأشار إلى أن حفله الغنائي بالسعودية كان مثالا في التنظيم والرقي، مضيفا:" أعشق الجمهور السعودي".

ترشيحاتنا

القومي للإنسان يفتتح ورشة عمل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي

طرق طبيعية تقضي على الشعور بالانتفاخ

تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سبب رحيلي عن المصري.. فيديو

عمر السعيد يصنع وأوباما يسجل ثانى أهداف الزمالك أمام المقاولون .. فيديو

الخطيب يطمئن أعضاء الأهلى بمدينة نصر ويبدد مخاوفهم من اللائحة الجديدة

آل باتشينو يرتبط عاطفيا بفنانة إسرائيلية تصغره بـ 39 سنة.. صور

السعودية وروسيا ترفضان دعوة ترامب لزيادة فورية في إنتاج البترول

داعش يؤكد بالدليل مسئوليته عن الهجوم ضد الحرس الثوري الإيراني.. فيديو

هاني حتحوت يكشف رأي كارتيرون فى صالح جمعة وحقيقة عودته للأهلي.. فيديو

مرتضى منصور: أرفض خوض الزمالك مبارياته بالدوري قبل انتهاء الأهلي من مؤجلاته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

فيديو

هاني رمزي: طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط في مصر.. فيديو
كندة علوش وعدد من النجوم يرقصون على أغنية العالم جونة .. فيديو
تامر حسني يفجر مفاجأة بشأن فيلم البدلة: انتظروا الجزء الثاني.. فيديو
مفاجأة .. ولادة طفلة تحمل شقيقتها التوأم داخل بطنها بسوهاج
أحمد عيد عبد الملك: حسام حسن سبب رحيلي عن المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟