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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 01:22 ص
استشهاد فلسطيني برصاص
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة
أ ش أ
استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء أمس الأحد ، أثناء مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - " إن المواطن عماد داوود اشتيوي ، 21 عاما ، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة ، فضلا عن إصابة 14 مواطنا بجراح بينهم مواطن أصيب بجراح خطيرة شرق مخيم البريج بقطاع غزة".

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