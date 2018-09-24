استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ، مساء أمس الأحد ، أثناء مواجهات وقعت شرقي قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة في غزة - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - " إن المواطن عماد داوود اشتيوي ، 21 عاما ، استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة ، فضلا عن إصابة 14 مواطنا بجراح بينهم مواطن أصيب بجراح خطيرة شرق مخيم البريج بقطاع غزة".

