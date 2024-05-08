3 أعشاب تساعدك على طرد الفئران من المنزل.. مصيدة طبيعية

هناك بعض الأعشاب التي يُقال إنها تعمل كطاردة للفئران وتساعد في التخلص منها، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه لا توجد أدلة قوية علمية تثبت فعالية هذه الأعشاب بشكل قاطع في طرد الفئران.

إليك ثلاثة أعشاب يمكن أن تساعد في الحد من وجود الفئران في المنزل، كشف عنها موقع هيلثي :

3 أعشاب تساعدك على طرد الفئران من المنزل

النعناع: يقال إن رائحة النعناع تزعج الفئران وتبعدها. يمكن وضع أكياس النعناع الجافة في الأماكن التي يشتبه في تواجد الفئران بها، مثل الزوايا والفتحات.



البقدونس: يعتقد أن رائحة البقدونس تثير عدم رغبة الفئران في البقاء في المكان. يمكن وضع بقدونس طازج أو نعوم في الأماكن المشبوهة للفئران.



أوراق الغار: يقال إن رائحة أوراق الغار تنفي الفئران. يمكن وضع أوراق الغار في الأماكن التي يمر بها الفئران، أو استخدام الزيت العطري من أوراق الغار.



مع ذلك، يجب أن نفهم أن هذه الأعشاب قد تكون طاردة طبيعية بسيطة ولا تكفي وحدها للتخلص من مشكلة الفئران بشكل شامل. قد يكون من الأفضل استخدام وسائل أخرى مثل المصائد الحية أو الفخاخ اللاصقة أو الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الآفات إذا كانت المشكلة خطيرة.