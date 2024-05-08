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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

فى ذكراه.. سر توقف زين العشماوى عن التمثيل 4 سنوات

زين العشماوى
زين العشماوى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زين العشماوى الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى خاصة أنه برع فى أداء أدوار الشر.

ولد زين العشماوى فى 8 مايو عام 1934، وتوفى فى 23 أبريل من عام 1991، وترك ما يقرب من 53 عملا فنيا متنوعا، ما بين السينما والدراما وخشبة المسرح.

"زين العشماوى" تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، والتحق بفرقة إسماعيل ياسين، وفرقة يوسف وهبي، وعمل فى العديد من المسرحيات.

كما انضم "زين العشماوى" إلى فرقة ساعة لقلبك.. والتقى الفنانة حورية حسن وتزوجها، لكنهما انفصلا فى السنوات الأخيرة من حياتها واسفرت الزيجة عن ابنة وحيدة ثم تزوج من الممثلة فتحية عبد الغني.

عمل زين العشماوى في عدد من المسلسلات منها، "خيال الماتة - الرمال الناعمة - أنا وانت وبابا في المشمش - باهر الأمير - أولادي - رفاعة الطهطاوي - برج الحظ" .

كان زين العشماوى جميل الملامح، طيبا في "الخطايا"، وشريرا في "اللص والكلاب"، وفى السبعينيات تغيرت ملامحه وشكل أداءه.. وقدم للسينما عدة افلام، ابرزها "الانسان يعيش مرة واحدة" مع الزعيم عادل امام ويسرا - و"آخر الرجال المحترمين" مع الراحل نور الشريف - و"لست شيطانا ولا ملاكا".. وغيرها من الاعمال السينمائية.

وشارك زين العشماوى فى الكثير من الاعمال المسرحية، نذكر منها "الغبى وانا" و "الواد النمس" و "سفاح رغم انفه" و "يا عالم نفسي اتسجن" وغيرها من العروض.

توقف عن التمثيل لمدة 4 سنوات، من عام 1970 وحتى 1974، عمل خلالها مدرسًا للتمثيل الصامت «البانتومايم» في معهد جمال الدين الميدادي للتمثيل والموسيقى في ليبيا.

شقيقته هي هناء العشماوي والتي تعد أشهر عازفة كلارينيت في مصر وأول فتاة عربية تحيي حفلة موسيقية تستخدم خلالها تلك الآلة الغربية، وهي من أبرز مدرسي هذه الآلة «بالمعهد العالي للموسيقى» وشقيقه رضا العشماوي راقص باليه وأحد خريجي أول دفعة لمعهد الباليه، كما لديه شقيقة أخرى تُدعى عفاف، خريجة المعهد العالي للموسيقى.

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