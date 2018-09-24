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توك شو

مسئول أمريكي: ندعم سياسة السيسي في حرب الإرهاب..فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
توك شو
قال رونالد مكفارلين، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبناها في محاربة الإرهاب مدروسة وممتازة.

وأشار " مكفارلين" خلال لقائه عبر فضائية "dmc" اليوم، الاثنين، أن على دول العالم تدعيم سياسة مصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرًا إلى ان هناك مبادرة في مجلس الشيوخ والبرلمان الأمريكي، للنظر في التأجيل الخاص بالمساعدات العسكرية لمصر.

وأوضح " مكفارلين" أنه كان هناك قيود على المبيعات والصفقات العسكرية، مؤكدًا انهم يبذلون قصارى جهدهم لرفع هذه القيود.

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