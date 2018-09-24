لائحة النادي تُجيب.. هل يحق للأهلي شراء أندية رياضية؟

تحدثت المادة «113» في لائحة النظام الأساسي للأهلي المقرر طرحها على أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع غير العادي يوم 28 سبتمبر الجاري، عن إنشاء فروع النادي، ونصت على « يجوز للنادي إنشاء فروع له داخل وخارج مصر بعد موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية المركزية، كما يحق له أن ينشئ أيًا من هذه الفروع على شكل شركة مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون بالضوابط المنصوص عليها في المادة 112».



وتحدثت المادة «114» عن استثمار أموال النادي في الأنشطة المختلفة، ونصت على أنه «يجوز للنادي بعد موافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختصة وإجراء دراسات الجدوى اللازمة، استثمار أمواله في المجالات المختلفة المتعلقة بالنشاط والخدمات الرياضية، وذلك بنسب توافق عليها الجمعية العمومية لتنويع وتوزيع أوجه استثمارات النادي.





ويشمل ذلك الاستثمار شراء أندية رياضية بالكامل، أو بحصة حاكمة أو بنسبة مئوية داخل وخارج مصر