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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

35 حالة تسمم جماعي في أحد مطاعم السعودية.. والصحة تكشف التفاصيل

أرشيفي
أرشيفي

ارتفعت حالات التسمم الغذائي من أحد المطاعم السعودية إلى 35 حالة، منها 27 حالة في العناية المركزة، فيما تماثلت 6 حالات للشفاء وخرجت حالتان، بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وبحسب تصريحات الصحة السعودية علي لسان المتحدث باسمها الدكتور محمد العبد العالي؛ فقد بين أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمرا عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات، مؤكدا ضرورة أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية.

وكان العبد العالي قد كشف عن رصد 15 حالة تسمم غذائي بمدينة الرياض، تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد، حيث تم إغلاقه، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وفي تطورات القضية، ذكر المؤسس الرئيس التنفيذي لمطاعم هامبرغيني، نواف الفوزان، أن أمانة الرياض أبلغت المنشأة بوجود حالات تسمم مرتبطة بتناول وجبات من فروعها في مدينة الرياض، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق جميع الفروع، بالإضافة إلى المعمل المركزي، وعمل الاختبارات والفحوصات لتحديد سبب التسمم.

وأكد الفوزان أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والاحترازات اللازمة، مع التزامهم بتطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة.

من جانبها، أغلقت أمانة الرياض، المنشأة التجارية وفروعها؛ إثر إصابة الأشخاص بالتسمم الغذائي، مبينة أن فرقها الميدانية للرقابة الصحية باشرت الموقع وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيس، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.

وختم العبد العالي تصريحاته قائلا: “ما زالت الأمانة تعمل بجميع أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل أي حالات تسمم من مصادر أخرى”.

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