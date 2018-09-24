ضبط 5 لصوص سرقوا سجائر بـ300 ألف جنيه من سيارة إحدى الشركات بالقاهرة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى شركات السجائر محملة ببضائع تقدر بأكثر من 300 ألف جنيه بدائرة قسم أول مدينة نصر.



وأعلنت وزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة قيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ربع نقل" باعتراض سائق ، 31 سنة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا – أثناء قيادته سيارة فان " تابعة لإحدى شركات السجائر " بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ، والاستيلاء منه على السيارة وبداخلها كمية من السجائر تقدر بحوالى ( 309 آلاف جنيه ) وهاتفه المحمول ، وهروبهم والعثور على السيارة فى وقت لاحق بدائرة القسم بدون حمولتها .



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم كل من أحمد إ.ب ، 32 سنة، سائق سابق بذات الشركة ، له معلومات جنائية – وبحوزته ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار ) وحمدى ح.خ ، 35 سنه فنى ، له معلومات جنائية – وبحوزته ( سيارة فان) ومصطفى ب.ع ، 33 سنة، عاطل ، له معلومات جنائية ومحمد ا.ا ، 27 سنة، عاطل ، له معلومات جنائية – وبحوزته ( سيارة ملاكى) ومحمد ع.أ ، 37 سنة، عاطل ، له معلومات جنائية – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء .



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزة المتهم الأول مُستقلين السيارة التى ضُبطت بحوزة المتهم الثانى، وأرشدوا عن المسروقات عبارة عن ( 27 كرتونة سجائر).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .