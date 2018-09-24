لوكا مودريتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم 2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كرستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".
وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدوي لكرة القدم "فيفا".
وفيما يلى نكشف أبرز المعلومات والتفاصيل عن الحفل..
المكان
القاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن.
مقدمو الحفل
قدم الممثل العالمي إدريس ألبا الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.
طريقة الترشيح
تم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة على 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي.
وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدوي لكرة القدم "فيفا".
وفيما يلى نكشف أبرز المعلومات والتفاصيل عن الحفل..
المكان
القاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن.
مقدمو الحفل
قدم الممثل العالمي إدريس ألبا الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.
طريقة الترشيح
تم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة على 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي.