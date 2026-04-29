وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعريش

قام وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، ومحافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، بجولة تفقدية لعدد من الانشطة الشبابية والرياضية والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظة في الصالة المغطاة بالعريش، يأتي ذلك ضمن زيارة الوزير لمحافظة شمال سيناء.

حيث تفقدا عدد من الانشطة التي يتم تنفيذها في الصالة المغطاة باستاد العريش ومنها الفنون الشعبية التراثية للنشئ والشباب و عروض للاطفال كيدز شو، مراكز تدريب ورفع اللياقة البدنية للنشء والشباب، بالاضافة إلى عروضا للفن التعبيري للنشئ، والكاراتيه، وكورالًا فنيا للنشئ والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الصالة المغطاة بالعريش تمثل نموذجًا عمليًا لاستراتيجية الوزارة في تحويل المنشآت الرياضية إلى مراكز متكاملة لصناعة الأبطال وتنمية الوعي، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة لا تقتصر على تحقيق الإنجازات الرياضية فقط، بل تمتد إلى بناء الشخصية المصرية المتوازنة بدنيًا وثقافيًا وفكريًا، في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري.

وأضاف الوزير أن ما شاهده داخل الصالة المغطاة باستاد العريش يعكس حجم ما تحقق على أرض سيناء من تنمية حقيقية، ويؤكد نجاح الدولة المصرية في توظيف الرياضة والفنون والأنشطة الشبابية كأدوات فعالة لاكتشاف الموهوبين، وتنمية قدرات النشء والشباب، وتعزيز قيم الانتماء والولاء لديهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن زيارة وزير الشباب والرياضة للمحافظة تعكس اهتمام الدولة الكبير بشمال سيناء وأبنائها، مشيرًا إلى أن ما تنفذه الوزارة من برامج ومشروعات داخل المحافظة يسهم بشكل مباشر في استثمار طاقات الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحصين النشء والشباب فكريًا ومجتمعيًا.

وأضاف المحافظ أن الأنشطة المتنوعة التي تشهدها الصالة المغطاة بالعريش تجسد رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان، مؤكدًا أن شمال سيناء تحظى باهتمام متواصل من مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير أفضل الفرص لأبنائها في مختلف المجالات.