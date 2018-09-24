علي المصيلحي يوجه رسالة تحذيرية إلى المواطنين.. فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه تم إغلاق العديد من المخابز وبقالي التموين، بسبب جمع بطاقات التموين من المواطنين.



ووجه وزير التموين أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، رسالة إلى المواطنين يحثهم علي استكمال البيانات، قائلا "علشان أعرف أخدمك عايز بياناتك".



كشف المصيلحي، أن دعم بطاقات التموين والعيش يمثل 86 مليار جنيه، مضيفا أن استكمال البيانات هو واجب على المواطن المصري تجاه الدولة.



وأكد أن موقع وزارة التموين متاح للجميع، من أجل استكمال جميع البيانات الخاصة به، مطالبهم بعدم ترك البطاقات الخاصة بهم لمنافذ التموين لعدم الخضوع للمساءلة القانونية.

