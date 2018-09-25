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حوادث

المرور تواصل تطبيق قرار حظر سير النقل على الدائري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:57 ص
حملات الادارة العامة
حملات الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها من خلال التواجد المروري الفعال، ونشر سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية والأقوال الأمنية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان على الطريق الدائرى من الساعة 6 صباحا وحتى 12 بعد نصف الليل.

كما تواصل الإدارة العامة للمرور الاستجابة لاستغاثات المواطنين من خلال رقم 01221110000 بشأن وجود أى أعطال وتأمين المواطنين والدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق.

فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية على الطرق الرئيسية للتأكد من الالتزام بالسرعات المقررة، وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

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