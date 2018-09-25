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أخبار العالم

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بلقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ولاية نيويورك، وذلك على هامش انعقاد جلسات أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وغرَّد "ترامب" عبر حسابه على "تويتر: "لقائي مع الرئيس السيسي في نيويورك بالولايات المتحدة شرف عظيم، لقد كان اجتماعا رائعًا".

وكان الرئيس السيسى قد قال خلال كلمة له في قمة نيلسون مانديلا للسلام: إنه "يتعين علينا جميعا التضامن والتعاون الصادق من أجل دحر الإرهاب ومحاربة نزاعات التطرف والعنصرية والتمييز والطائفية وتكفير الآخر".

وأكد دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز دور الأمم المتحدة، للعمل على تكامل مختلف المقاربات للارتقاء بفعالية وكفاءة ومصداقية المنظمة.

وأضاف الرئيس السيسي أن "العالم في أمس الحاجة لوجود أطر لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، والقضاء على الفقر والأوبئة، وتفجير طاقات الشباب وتمكين المرأة بهدف الارتقاء بالإنسان وتحقيق تطلعاته في التنمية المستدامة".
ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

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