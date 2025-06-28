ضبط عامل لتنقيبه عن الآثار بمنزله بالمنشاة

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، واقعة تنقيب عن الآثار، حيث أقدم عامل في بداية العقد الخامس من العمر، على الحفر داخل منزله بحثًا عن قطع أثرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب داخل منزله الكائن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم يُدعى "محمود ا. ي. ع"، 43 عامًا، ويعمل عاملًا، ومقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه داخل منزله أثناء قيامه بالحفر.

وبالمعاينة، تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق.

ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح، وتلاحظ وجود حفرة بداخله، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة في عملية التنقيب.

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بالحفر بقصد البحث عن القطع الأثرية، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.