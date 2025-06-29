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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يطلب استعارة ثنائي الأهلي.. وموافقة ريبيرو تحسم الصفقة

نادي زد
نادي زد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 مفاجأة بشأن اللاعبين خالد عبد الفتاح وأحمد رضا.

وقال أمير هشام:"زد طلب استعارة خالد عبد الفتاح وأحمد رضا والأهلي ينتظر موقف ريبيرو".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام عن انضمام نجم جديد إلى النادي الأهلي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أمير هشام: ”النادي الأهلي تواصل مع أسامة فيصل لاعب البنك، واللاعب وافق مبدئيًا على الانضمام للقلعة الحمراء، والمفاوضات الرسمية بين الناديين لم تبدأ حتى الآن".

وأضاف: "أسامة فيصل يريد الانتقال للأهلي بعد الاتصالات التي تمت معه من جانب أحد مسئولي النادي، لكن المفاوضات الرسمية لم تبدأ، وبعد الاجتماع الحاسم في الأهلي سوف يتم تحديد الموقف النهائي".

وأكد: "محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي، يرتبط بعلاقات مميزة مع مسئولي الزمالك، ونظرًا أيضًا لانتمائه وهو كان رئيس لجنة الاستثمار، ويريد أن يذهب أسامة فيصل إلى الزمالك".

وتابع: “محمد شريف في الصورة حتى الآن، وحال عدم إتمام صفقة أسامة فيصل، فإن النادي قد يتجه لضمه خصوصًا بعد ما أصبح لاعبًا حرًا، ومحمد يوسف المدير الرياضي لديه قناعة كبيرة بـ ”شريف".

نادي زد الاهلي امير هشام

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