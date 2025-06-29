أيمن بهجت قمر يصنع أغنية بالـ AI: خلاني أعبر عن حالتي في لحظتها

كشف الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر عن صنعه أغنية بالذكاء الاصطناعي الـ “AI”، مؤكدًا أن العنصر البشري الوحيد في الأغنية هو كلماته وأصدقائه الذين ظهروا في الفيديو.

ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه على “إنستجرام” وعلق قائلًا: "فيه أحداث بتحصل في حياة أي شاعر لازم تستفزه فكان الواحد يكتب ويستنى التلحين والتوزيع ثم مرحلة التسويق للمطرب دلوقتي بقيت ممكن أعبر في نفس الوقت وانا في نفس الحالة بمساعدة الـ AI".

https://www.instagram.com/reel/DLdfSYpKzJq/?igsh=aTlpZmRibGljcXJm

أضاف: "على فكرة العنصر البشري الوحيد في الاغنية دي هو الكلام واصحابي وحبايبي اللي في الفيديو ولسه".