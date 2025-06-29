مدرب بيراميدز يحلم بحصد الدوري

أكد محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز، أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، يعد إنجازا يحسب للاعبي الفريق.

وقال محمد ناجي جدو في تصريحات إعلامية عبر شاشة "دي إم سي: “الجميع داخل نادي بيراميدز كان ييحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والكل كان عايز ياخدها”.

وأضاف: “يمكن لأول مرة في التاريخ نادي يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا وهو ماخدش الدوري في بلده”، مشيرا: “على صعيد الدوري، خسرنا 6 نقاط قدام فاركو والبنك الأهلي ودول كانوا السبب في ضياع لقب الدوري مننا”.

واستكمل: “لو كنا كسبنا ماتش من الاتنين دول كنا كسبنا الدوري، ومكناش دخلنا في جو القضايا والمحكمة الدولية، ولسة ممكن الدوري يروح لبيراميدز لو كان قرار المحكمة الرياضية لصالحنا إن شاء الله”.