«جدو» يكشف موقف ماييلي وإبراهيم عادل والشيبي

كشف محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز موقف الثلاثي إبراهيم عادل وفيستون ماييلي والشيبي من الاستمرار في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.



وقال جدو في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "هناك بالتأكيد عروض مقدمة لفيستون ماييلي بعد المستوى المتميز الذي قدمه اللاعب خلال الموسمين الماضيين".

وأكمل: "ماييلي لاعب متميز، وهداف دوري أبطال إفريقيا، ولكن لا يزال هناك عام في عقده مع النادي، وبإذن الله يكون موجود معانا".

وأضاف: "محمد الشيبي لاعب متميز ومستمر مع الفريق ولن ينضم للأهلي".

وتابع: "بيراميدز منفتح في حال وجود عرض قوي لضم إبراهيم عادل سيتم مناقشته بكل تأكيد".

واختتم جدو حديثه قائلا: "في حال احتراف إبراهيم عادل أتوقع أن يقدم مستوى متميز ويصل لنقطة بعيدة".