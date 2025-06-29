«جدو» يعلن تجديد عقد يورتشيتش مع بيراميدز

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن تجديد التعاقد مع المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، ليستمر في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد جدو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكابتن” الذي يقدمه النجم السابق أحمد حسن على قناة DMC، أن الإدارة عقدت جلسة مع يورتشيتش تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التجديد، مشيرًا إلى أن المدرب الكرواتي أبدى رغبة واضحة في استكمال مشواره مع الفريق بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم المنصرم.

تقييم إيجابي للموسم الحالي

أوضح جدو أن استمرار يورتشيتش جاء نتيجة للتطور الذي شهده أداء الفريق تحت قيادته، خاصة في النواحي التنظيمية والتكتيكية. وأضاف أن هناك حالة من التفاهم الكبير بين المدير الفني واللاعبين، وهو ما انعكس على نتائج الفريق في بطولات الدوري والكأس.

صفقة لم تتم: محمد علي بن رمضان كان قريبًا





وفي سياق آخر، تحدث جدو عن تفاصيل صفقة لم تكتمل كان بيراميدز قريبًا من حسمها، مشيرًا إلى أن الفريق كان يسعى للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قبل انتقاله رسميًا إلى صفوف الأهلي.





وأوضح أن المفاوضات مع اللاعب كانت متقدمة جدًا، لكن بعض الأمور حالت دون إتمام الصفقة، لينجح الأهلي في خطف اللاعب خلال فترة الانتقالات.

تطلعات مستقبلية

وفي ختام تصريحاته، أشار جدو إلى أن الفريق يطمح للمنافسة بقوة على كافة البطولات الموسم المقبل، مؤكدًا أن الاستقرار الفني بقيادة يورتشيتش يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف



