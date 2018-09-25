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أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:23 ص
صدى البلد
كريم جمال
يحلم الكثيرون حول العالم باقتناء أفخم وأكبر المنازل على الإطلاق، لكي تتسع لهم ولكل محبيهم، ويتمتعون بحياة الرفاهية والرغد لأقصى درجة، منهم من ينجح في تحقيق ذلك، وآخرون لا يستطيعون.

لكن هل خطر فى بالك أن تمتلك أكبر وأغلى منزل سكني فى العالم، مقابل مبلغ مليار جنيه إسترليني، يعمل فيه 600 شخص لخدمة 5 فقط؟.

ويقع هذا المنزل الأسطوري في جنوب مدينة مومباي الهندية، حيث يحتوى على 3 مهابط للطائرات ومسرح، وعدة حمامات سباحة، وحديقة خارجية من 4 طوابق، بينما يتكون من 27 طابقا، حيث يسكنه أغنى رجل فى الهند موكيش أمباني البالغ من العمر 61 عامًا مع زوجته نيتا وأطفالهما الثلاثة.

يمتلك أمبانى شركة ريلاينس إندستريز العملاقة للنفط والغاز، وهي إحدى الشركات الهندية التي أسسها والده، وأطلق على المنزل إسم " Antilia"، ليصبح أول منزل فى العالم قيمته تبلغ مليار جنيه إسترليني فى عام 2010.

يبلغ ارتفاع المنزل 570 قدمًا- نحو 174 متر-، بينما محيط مساحته 400 ألف قدم مربع، ليكون المسكن الخاص بأغنى رجل فى الهند عام 2017 بثروة 34 مليار جنيه استرليني، ولكن ليس هذا فقط أشهر ممتلكاته، حيث يمتلك فريق كريكيت في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجامعة هندية.

وبحسب مجلة فوربس، تولى أمباني وشقيقه إدارة الشركة بعد وفاة والدهما في عام 2002، وبدأ الثنائي توسيع أعمالهما إلى صناعة الاتصالات، وإطلاق خدمة الهاتف المحمول بسرعة الـ4G، لأول مرة فى الهند.
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط
أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

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