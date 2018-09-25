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حوادث

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انهار عقار قديم مكون من 7 طوابق بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ما أدى لحدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة له، وذلك دون حدوث إصابات، فيما أمر مهندسو الحي بإخلاء العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أجزاء من العقار رقم 54 شارع الألبان منطقة غيط العنب.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار مساحته حوالي 70 مترا مربعا، مكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية بكل طابق شقة واحدة، خال من السكان، وانهيار العقار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات.

وتسبب انهيار العقار في حدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة أرقام 52 و56 شارع الألبان، و53 شارع النرجس خلف العقار محل البلاغ.

وأفاد مهندسو الحي بسابقة صدور قرار هدم العقار محل البلاغ - لم ينفذ - وأوصى بإخلاء العقارات الثلاث المُشار إليها من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتم التنبيه على قاطني العقارات المُشار إليها بما جاء بقرار مهندس الحي وتعهدوا بالإخلاء، ووضع الحواجز الحديدية بالشارع محل البلاغ لحين قيام الحي برفع مخلفات العقار المنهار.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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