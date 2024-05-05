عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم

طائرة الاحتلال
طائرة الاحتلال

أصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية حماس على منطقة كرم أبو سالم، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت التقارير إن العديد من المصابين في الهجوم في حالة خطيرة.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الطبية أي تفاصيل عن الضحايا حتى الآن.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس": "إنه متابعةً لتفعيل صافرات الإنذار في كرم سالم، تم رصد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور الشاحنات.

الهجوم الصاروخي حماس كرم أبو سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

ترشيحاتنا

في شم النسيم.. التموين تطرح رنجة درجة أولى بـ 160 جنيها للكيلو

وزير الدفاع الإسرائيلي: بدء العملية العسكرية على رفح الفلسطينية في أقرب وقت

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ