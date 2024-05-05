جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم

أصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص في الهجوم الصاروخي الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية حماس على منطقة كرم أبو سالم، وفقًا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وقالت التقارير إن العديد من المصابين في الهجوم في حالة خطيرة.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الطبية أي تفاصيل عن الضحايا حتى الآن.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن هجوم بقذائف الهاون على معبر كرم أبو سالم، لافتة إلى أنها استهدفت قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة "إكس": "إنه متابعةً لتفعيل صافرات الإنذار في كرم سالم، تم رصد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم".

وأضاف أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور الشاحنات.