ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

كشف مسؤول فلسطيني قريب من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إن وفد حركة حماس وصل إلى القاهرة عازما على التوصل إلى اتفاق "لكن ليس بأي ثمن"، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر المسؤول: أن"الاتفاق يجب أن ينهي الحرب ويخرج القوات الإسرائيلية من غزة وإسرائيل لم تلتزم بعد بإظهار استعدادها للقيام بذلك".

وقال مسؤول فلسطيني آخر :"إن المفاوضات تواجه تحديات لأن الاحتلال يرفض الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار”.

وأضاف المسؤول أن وفد حماس لا يزال في العاصمة المصرية على أمل أن يتمكن الوسطاء من الضغط على إسرائيل لتغيير موقفها.