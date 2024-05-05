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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

قادة حماس السنوار
قادة حماس السنوار وهنية

كشف مسؤول فلسطيني قريب من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إن وفد حركة حماس وصل إلى القاهرة عازما على التوصل إلى اتفاق "لكن ليس بأي ثمن"، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر  المسؤول: أن"الاتفاق يجب أن ينهي الحرب ويخرج القوات الإسرائيلية من غزة وإسرائيل لم تلتزم بعد بإظهار استعدادها  للقيام بذلك".

وقال مسؤول فلسطيني آخر :"إن المفاوضات تواجه تحديات لأن الاحتلال يرفض الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار”.

وأضاف المسؤول أن وفد حماس لا يزال في العاصمة المصرية على أمل أن يتمكن الوسطاء من الضغط على إسرائيل لتغيير موقفها.

مسؤول فلسطيني محادثات وقف إطلاق النار القاهرة الحرب

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