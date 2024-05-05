هبوط أسعار التابلت.. حاسب لوحي جديد بمواصفات منافسة وسعر رخيص جدا

أطلقت شركة إتش تي سي HTC التايوانية، حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم HTC A101 Plus، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة لمنافسة أحدث الأجهزة اللوحية الحديثة.

سعر ومواصفات تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت إتش تي سي الجديد HTC A101 Plus، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 10.9 بوصة، بدقة 1200 × 1920 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16 : 10.

ويعمل الجهاز اللوحي HTC A101 Plus، بواسطة معالج يونيسوك من نوع Unisoc T606، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 4.0، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سعر ومواصفات تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus

ويتمتع تابلت HTC A101 Plus، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم بطارية ضخمة بقوة 7000 مللي أمبير، التي تم تصنيفها حتى 70 يوما في وضع الاستعداد، وتدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

سعر ومواصفات تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus

وزودت إتش تي سي تابلت HTC A101 Plus، بنظام صوت قوي يضم 4 مكبرات، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، ومنفذ شحن USB-C، إلى جانب خيارات اتصال مثل شبكة Wi-Fi ac مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.0، وشبكات الجيل الرابع 4G.

سعر ومواصفات تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus

ويعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 14، تبلغ أبعاده حوالي 256.6 × 168.2 × 7.5 مليميتر ويزن 501 جراما.

سعر ومواصفات تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus

ويتوفر تابلت إتش تي سي HTC A101 Plus، للبيع في روسيا باللون الرمادي والفضي، مقابل سعر يبدأ من 174 دولار (أي ما يعادل 8.333 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.