عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

نتنياهو
نتنياهو

وصف رئيس قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة قرار حكومة نتنياهو بإغلاق المحطة بأنه “خطير” ودوافعه سياسية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

 

وذكرت الصحيفة أن الفريق القانوني للجزيرة يعد للرد على القرار الإسرائيلي.

 

ويعني تصويت مجلس الوزراء على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل أن وزير الاتصالات شلومو كارهي سيكون مخولا بإصدار أوامر لإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل ومنع الوصول إلى موقعها الإلكتروني ومصادرة المعدات الخاصة بها.

 

من جانبها ذكرت شبكة الجزيرة أن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل وانه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

 

وأدانت الجزيرة القرار،  ذاكرة أنها تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية.


واعتبرت أن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لن يثنيها عن أداء واجبها في ضوء استشهاد أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.


وأضافت :"نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي ونؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين و نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا كما ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".

قناة الجزيرة قرار حكومة نتنياهو إغلاق المحطة خطير دوافعه سياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

موضوعات متعلقة

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

إصابة شخص وتسجيل أضرار مادية بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان

حادث خطير.. قـ.تلى و10 جرحى 4 حالتهم حرجة عند معبر كرم أبوسالم

حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل الجزيرة في ‎إسرائيل

سقوط مصابين بصواريخ المقاومة الفلسطينية.. القسام تدك نتساريم بالتنسيق مع سرايا القدس

هل قـ.تل الجيش الصهي.ـوني نائب قائد سرية بحماس؟

اعتراف صهيوني.. الحرب وصلت لطريق مسدود بسبب أمريكا.. تفاصيل

إنكار لكل الدعم الأمريكي .. وزيرة إسرائيلية: لسنا نجمة على علم واشنطن

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ