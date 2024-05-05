أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

وصف رئيس قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة قرار حكومة نتنياهو بإغلاق المحطة بأنه “خطير” ودوافعه سياسية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الفريق القانوني للجزيرة يعد للرد على القرار الإسرائيلي.

ويعني تصويت مجلس الوزراء على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل أن وزير الاتصالات شلومو كارهي سيكون مخولا بإصدار أوامر لإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل ومنع الوصول إلى موقعها الإلكتروني ومصادرة المعدات الخاصة بها.

من جانبها ذكرت شبكة الجزيرة أن حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل وانه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدانت الجزيرة القرار، ذاكرة أنها تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية.



واعتبرت أن قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لن يثنيها عن أداء واجبها في ضوء استشهاد أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.



وأضافت :"نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي ونؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين و نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا كما ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".