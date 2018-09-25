العاهل السعودي يدشن أول قطار كهربائي بالمملكة.. فيديو

دشن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول قطار كهربائي لخدمة الحرمين الشريفين، والذي يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كيلومترا، والبالغة تكلفته حوالي 60 مليار ريال.



وأكّد رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، أن هذا المشروع يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كيلومترا، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كيلومتر/ ساعة.

