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رئيس جامعة المنوفية لطلاب حاسبات ومعلومات: حريصون على مصلحتكم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:26 م
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
محمد امين
التقى نواب رئيس جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بطلاب كلية الحاسبات والمعلومات الجدد، في احتفال نظمته الكلية بحضور الدكتور عربى كشك عميد الكلية والمحاسب أكرم عبد الدايم امين عام الجامعة والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

ورحب مبارك بطلاب الكلية الجدد، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو العاشر على مدار ثلاث أيام منذ بداية الدراسة حرصا من قيادات الجامعة على التواجد وسط الطلاب واستقبال الطلاب الجدد، وأن الجامعة تهتم بطلابها وحريصة على مصلحة الطلاب. 

وخاطبهم قائلا: "إنهم من الطلاب المتفوقين ومن أوائل الثانوية العامة لذا يجب أن يحافظوا على تفوقهم وتميزهم خلقيا وأكاديميا، وأن دخولهم المرحلة الجامعية يجب أن يجعلهم أكثر مسئولية وإلتزاما، خاصة وأنهم طلاب بكلية من الكليات الرائدة في دراسة الحاسبات والمعلومات في مصر، حيث تتميز بوجود العديد من التخصصات التكنولوجيا الدقيقة بها".

ووجه مبارك الشكر للدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق على دعمه للكلية ومتابعته إنشاء مبنى الكلية الجديد ليفتح أبوابه للطلاب هذا العام الدراسى ومجهز بأحدث الإمكانيات لتخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وإعداد المهندسين المتخصصين فى الحاسبات والمعلومات المؤهلين للمنافسة العالمية فى تطوير تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات وتطبيقاتها.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن كلية الحاسبات والمعلومات من أهم الكليات ذات الإقبال القوي من قبل الطلاب في الوقت الحالي، وتكمن أهميتها فى إعداد طلاب قادرين على تخطيط وتصميم وتطوير وهندسة البنية التحتية للبرمجيات لأن المستقبل يتجه إلى تحويل المجتمع من الحالة التقليدية إلى الحالة المعلوماتية.

وشدد الدكتور عبد الرحمن قرمان على توعية الطالب بانتقاله إلى مؤسسة تعليمية أكثر انضباطا وأهمية التزامه بالآداب العامة واحترام الكلية والجامعة، وأن رسالة الجامعة التربوية تأتى فى المقام الأول وترتكز على القيم الثابتة فى إحترام الأطر والقوانين العامة، مؤكدا على تميز جامعة المنوفية ومن يلتحق بها يجب أن يكون متميزا أيضا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح .

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