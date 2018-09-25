ترامب: قدرات أمريكا العسكرية ستكون أعظم خلال الفترة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قدرات بلاده العسكرية ستكون أعظم مما هي عليه خلال الفترة الحالية.



ودعا ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم إلى الحفاظ على أمن بلاده، مؤكدا تعاون بلاده مع دول العالم أمثال كوريا الشمالية من أجل نشر السلام في العالم، ونزع الأسلحة النووية والدمار الشامل.



وشكر ترامب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات حظر الأسلحة النووية على دعمها المستمر والمهم من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية في المنطقة.

