تكونت من 3 جزر وشيّد محمد علي بها قصرا.. قصة أشهر جزيرة نيلية في مصر

"الجزيرة".. حين نسمع هذه الكلمة يتبادر إلى أذهاننا على الفور جزيرة الزمالك ، فعلي الرغم من وجود العديد من الجزر وسط النيل بمسمياتها العديدة، إلا ان جزيرة الزمالك تعد الأشهر والأبرز نظرا لكونها تقع في قلب القاهرة وتحتوي على أهم ملامح العاصمة ألا وهو برج القاهرة أو برج الجزيرة.



الجزيرة أو «جزيرة الزمالك» تقع بنهر النيل في وسط العاصمة وهي تتبع حي غرب القاهرة إداريًا.



الجزيرة لها تاريخ عريق ، ففي القرن الخامس ظهرت جزيرتان منفصلتان في مكان جزيرة الزمالك الحالية وفي وقت الحملة الفرنسية على مصر ظهرت جزيره ثالثة بالقرب منهما، وأصبحت الجزر الثلاث تعرف باسم "عازار" و"بولاق الكبيرة" و"مصطفى اغا" ثم اتصلت هذه الجزر ببعضها، وكونت جزيرة واحدة عرفت باسم "جزيرة بولاق" لانها أمام قرية بولاق.



وفي سنة 1830 أقام محمد علي قصرا كبيرا بين المزارع في الجهة الشمالية من أرض الجزيرة واتخذه للنزهة ، وتحت حكم الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر، سُمّيت «جزيرة النباتات» (بالفرنسية: Jardin des Plantes) لاحتضانها مجموعة هائلة من النباتات العجيبة التي جُلبت إليها من جميع أنحاء العالم.



وتضم الجزيرة برج القاهرة الذي أنشئ عام (1960) كأعلى مباني المدينة وفي أعلاه «مطعم متحرك» يرى مرتادوه مناظر بانورامية للقاهرة ، ونادي الجزيرة الذي أنشئ عام (1882) كأقدم نوادي مصر الرياضية.



ويوجد فى الجزيرة دار الأوبرا المصرية الرائدة على الصعيد الإقليمي ، وساقية الصاوي الواقعة تحت كوبري 15 مايو بالزمالك، وهى أحد أهم المراكز الثقافية في مصر ، والنادي الأهلي نادي القرن الأفريقي والمؤسس عام 1907، ويشغل مكانه في غرب الجزيرة.



وعن سبب تسميتها بجزيرة الزمالك فهي كلمة تركية تعني الأكواخ الخشبية أو العشش باللهجة المصرية، حيث كانت هذه الجزيرة الطينية الواقعة في نهر النيل نقطة انطلاق للصيادين الذين كانوا يقومون بتخزين أدواتهم في العشش، كما كانت مكانا لراحتهم خلال فترات الصيد وكانت تنمو فيها زهرة بكثرة فى المنطقة أطلق عليها "زهرة الزمالك".