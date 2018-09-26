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اصنعيه بنفسك.. طريقة إعداد أرخص سكراب للجسم للحصول على بشرة أنعم وأفتح

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 08:50 م
سكراب للجسم
سكراب للجسم
رشا عوني
تغفل الكثير من الفتيات أهمية عمل "سكراب" للجسم، والذي يعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها وتنعيم الجسم وإزالة الجلد الميت، وهو خطوة تجميلية هامة عليك المداومة عليها بانتظام.

ويمكنك صنع سكراب الجسم بكل سهولة في منزلك، بدلًا من شراء منتجات جاهزة، وذلك كما نصح موقع beautymunsta :

المكونات :

٥ ملاعق سكر+ معلقتين عسل+ نصف ليمونة+ محتويات باكيت شاي أخضر.

طريقة تطبيق الاسكراب:

1- استرخي في ماء دافئ لمدة ربع ساعة وذلك من أجل فتح مسام الجسم
2- ضعي الاسكراب على جسمك بالكامل
3-دلكي جسمك بحركات دائرية خفيفة ثم استخدمي "ليفة الاستحمام" في التدليك برفق
4-اتركي الاسكراب على جسمك لمدة 10 دقائق
5-اشطفي جسمك بماء فاتر وابتعدي عن الماء الساخن بعد السكراب .
اصنعيه بنفسك.. طريقة إعداد أرخص سكراب للجسم للحصول على بشرة أنعم وأفتح

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